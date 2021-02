La Stella Rossa ci ha provato, perché la spinta della propria gente in un match di grande fascino e dal grande richiamo internazionale come la sfida col Milan di Europa League avrebbe fatto comodo e forse la differenza. Ma la risposta del governo serbo è stata irremovibile, come riferisce Il Corriere della Sera: l'emergenza Covid non allenta la morsa e la partita di giovedì sera verrà regolarmente disputata a porte chiuse.



La richiesta avanzata dalla formazione allenata da Dejan Stankovic era di consentire l'accesso al Marakanà di Belgrado di una percentuale di spettatori pari al 30% della capienza dello stadio, che è di oltre 55.000 posti a sedere. Ma la speranza di poter godere dell'aiuto supplementare fornito dall'entusiasmo dei propri tifosi è stata immediatamente spenta dalle autorità competenti, di comune accordo con la Uefa.