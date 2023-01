Il Manchester United ha centrato un importante successo nel derby contro il City, distante ora solo un punto in classifica. A fine gara, ai microfoni di BT Sport ha parlato Bruno Fernandes: "Il gruppo ha cambiato mentalità. Per noi conta solo vincere le partite. Diverso tempo fa qualcuno avrebbe pensato a sé stesso. Messa da parte ogni tipo di individualità, lavoriamo l'uno per l'altro". Una frecciata a Cristiano Ronaldo?