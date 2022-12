Erik ten Hag, tecnico del Manchester United, è tornato a parlare del caso Cristiano Ronaldo. Queste le sue dichiarazioni, riportate dal Manchester Evening News: "Erano parole inaccettabili per una società, Cristiano conosceva le conseguenze. Adesso però è il momento di guardare avanti e pensare al futuro della squadra. Ho fatto tutto in modo onesto e trasparente, abbiamo parlato della mia visione, quindi non ho problemi a parlare con lui. Per me Cristiano Ronaldo, quando è in forma, è un buon calciatore che può dare una grande mano, ma con noi non lo era. Ha una storia grande e la mia intenzione era quella di renderlo partecipe del nostro progetto".



LA DECISIONE - "Penso che dopo l'intervista fosse abbastanza chiaro che Cristiano avrebbe dovuto lasciare il club. Credo che una squadra possa avere successo solo quando tutti si sostengono a vicenda, è l'unico modo possibile. Cristiano Ronaldo voleva andare via, era abbastanza chiaro e, quando qualcuno vuole andare, è giusto accontentarlo",