Ferruccio Valcareggi e Gianni Rivera, un dualismo che si è protratto per otto anni negli spogliatoi della Nazionale, fino a quando nel 1974 entrambi hanno salutato i colori azzurri. Un giocatore, la bandiera rossonera, da sempre al centro di controversie, specialmente con la stampa. E l’ultima stoccata, in ordine di tempo, è arrivata dal figlio di Ferruccio, Furio, che durante la serata organizzata da Calciomercato.com a Forte dei Marmi per la ‘Pablito Great Italian Emotions’ ha definito Rivera “un uomo inutile dalla cintola in su”. Parole nette e chiare, dettate anche dalla “questione dei sei minuti” relativa alla semifinale del Mondiale 1970.



La serata è stata l’occasione per affrontare i più svariati temi di calciomercato. Uno su tutti, in primis, Cristiano Ronaldo. “È la Juventus che va dal portoghese o viceversa?”, si è chiesto il giornalista Alberto Polverosi, mentre il collega Marco Bernardini ha sentenziato: “CR7 sarà la star, non il leader. Quest’ultimo sarà Allegri”.