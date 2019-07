Sembra la più classica delle romantiche storie calcistiche, eppure quella di Denis Franchi è senza dubbio unica e merita di essere raccontata. Anche perchè, tra i protagonisti della storia, c'è il Paris Saint-Germain, con il suo prestigio e la sua potenza mondiale. Ieri, tramite Twitter, il club transalpino ha annunciato l'ingaggio di Franchi, lasciando sorpresi tanti tifosi francesi e non solo.



Portiere classe 2000, arriva dal Prata Falchi, club della provincia di Pordenone che milita in Promozione. Da lì, lo scorso anno, un prestito all'Udinese, dove ha fatto la spola tra Under 17 e Primavera. Proprio con i bianconeri, Franchi è sceso in campo a Nantes, in occasione di un torneo: da lì nasce l'interesse del Psg, che non ha più smesso di tenergli occhi addosso, fino alla firma. Primo italiano nelle giovanili del PSG, Franchi ha firmato un triennale e continuerà gli studi a Parigi.