Il più celebre è, probabilmente,. A Città del Messico, durante le Olimpiadi del 1968, il fotografo John Dominis non si limitò a scattare una foto, ma dipinse uno dei quadri più famosi ed iconici dell'intero Novecento. In anni scanditi da rivolte in favore dei diritti dei neri, il gesto del velocista, che sul podio alzò il pugno verso il cielo,. Si pensi al razzismo e alla lotta Nba guidata da LeBron James, replicata in maniera simile prima del fischio d'inizio in Premier League (e in alcune gare degli Europei).Eccoli, gli Europei., in un tentativo di limitare i diritti degli omosessuali favorito dalla politica del premier. Per questo, specie dopo che la Uefa non aveva concesso all'Allianz Arena di Monaco di illuminarsi con i colori dell'arcobaleno,. Una storia, quella di Goretzka, che parte da lontano. Dalla Ruhr, regione industriale e proletaria, ma anche dalla Polonia, a cui deve le origini della famiglia - e del cognome, Gorecki.". Lui che già in passato aveva affrontato l'omertà che talvolta domina nel mondo del calcio, rispondendo allo scetticismo di una leggenda tedesca come Philip Lahm. "Spero che possa succedere già durante la mia carriera, sono sicuro che i tifosi affronterebbero l'argomento in modo molto più naturale di quanto si pensi a volte, perché la nostra società è spesso molto più avanzata dello sport" aveva ribattuto all'ex terzino del Bayern, che aveva suggerito ai calciatori omosessuali di evitare il coming out.. In un'intervista a Welt am Sonntag aveva provato a smascherarne mosse e strategie: "Il Covid ha reso molto chiaro di che partito si tratta, è una vergogna per la Germania. È un partito appoggiato da gente che nega la pandemia e che relativizza l’Olocausto".Già, l'Olocausto. Altro tema verso cui Goretzka è apparso sensibile. Risale allo scorso dicembre, infatti, un incontro con Margot Friedländer, sopravvissuta ai campi di concentramento: "Non dimenticherò mai la conversazione per il resto della mia vita, ha anche portato con sé la sua stella gialla. Questi sono momenti in cui ti blocchi letteralmente., campagna di raccolta fondi per le categorie più deboli, donando un milione di euro ad associazioni.