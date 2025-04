La storia dell'Arminia Bielefeld, club di Serie C in finale di Coppa di Germania: eliminate 4 squadre di Bundesliga

AFP via Getty Images

Dopo Union Berlino, Friburgo e Werder Brema, un'altra squadra di Bundesliga cade in Coppa di Germania contro l'Arminia Bielefeld: il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è stato eliminato dalla competizione, ieri ha perso 1-2 contro il piccolo club di terza divisione tedesca che. Se la Serie C tedesca dovesse finire oggi l'Arminia Bielefeld non sarebbe neanche promossa: a otto giornate dal termine è quarta con 50 punti, -1 dal terzo posto che gli garantirebbe lo spareggio contro la terz'ultima della Bundesliga 2 e -5 dalla promozione diretta.

- In Coppa nazionale però la musica è diversa, lì la squadra vola e nella finale del 24 maggio all'Olympiastadion di Berlino incontrerà una tra Lipsia e Stoccarda.. Bielefeld è una città di 300mila abitanti che divide la foresta di Teutoburgo, l'Arminia ha il record di promozioni in Bundes (8) ma è anche una delle squadre che è scesa più volte in seconda divisione. L'ultima volta che si è affacciata in Bundesliga era il 2021-22, è retrocessa all'ultima giornata chiudendo la stagione al penultimo posto e in quella successiva è riscesa in terza divisione dopo otto anni dall'ultima volta.

- I due giocatori che hanno fatto fuori il Bayer Leverkusen dalla Coppa di Germania sono: il primo è un centrocampista classe 2003 arrivato due anni fa in prestito biennale dall'Hannover e miglior giocatore della competizione considerando gol e assist: 3 reti e 3 passaggi decisivi. Si può definire l'ammazza-big, a differenza del compagno Maximilian Grosser - difensore classe 2001 - che prima di ieri in in coppa non aveva mai segnato (2 gol stagionali e tutti in campionato).