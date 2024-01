La storia dell'Unionistas, l'avversaria del Barcellona in Coppa del Re

L'che domani affronterà il Barcellona negli ottavi di Copa del Rey sarà una squadra che se la giocherà a viso aperto.. Dall'altra parte una squadra fondata e gestita dai tifosi con un'azionariato popolare che al momento arriva a poco meno di 5mila soci. Senza paura, senza timore. Come quella volta quando al Reìna Sofia (circa 5mila posti) arrivò il Real Madrid. Boom. Era il 22 gennaio 2020. Stessa competizione, stesso fascino. Finì 3-1 per la squadra allora allenata da Zidane, neanche troppo male considerando che le Merengues affrontavano una squadra nata sette anni prima.- Le origini dell'Unionistas sono da ricercare nell'Uniòn Deportiva, vecchio club di Salamanca dal quale nasce la società gestitadai tifosi., gli occhi erano puntati sui gioielli della Masìa Casado, Garrido e Cuellar ma a rubare la scena sono stati Slavy e Alvaro Gomez Martin dell'Unionistas.- Quel giorno era assente. Se dovesse scendere in campo in Copa del Rey sarebbe sarebbe una partita speciale: a 15 anni entrò nella Masìa, ma dopo qualche mese fu scartato e tanti saluti. Oggi è in cerca di una rivincita. Una sfida nella sfida, considerando che il giocatore è di proprietà del Real Madrid per il quale ha sempre tifato.- Occhio a dare per scontato il risultato. L'Unionistas è agli ottavi perché nel turno precedente ha fatto fuori il Villarreal.. Quando il sorteggio li ha messi di fronte alla squadra di Xavi nello spogliatoio è partita una festa. Comunque vada è già un successo essere arrivati lì, ma adesso vogliono mettercela tutta per scrivere la storia.