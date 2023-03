A poche ore da Inter-Lecce, il trequartista argentino dell'Inter Valentin Carboni ha parlato al Matchday programme nel giorno del suo 18° compleanno: "Il calcio ha fatto parte della mia vita da quando ero piccolo e giocavo con i miei fratelli. La mia infanzia l'ho passata a Buenos Aires con il pallone tra i piedi per giornate intere, poi mi sono trasferito a Catania e un anno dopo sono arrivato a Milano. E' stato mio padre, ex giocatore, a trasmetterci la passione per il calcio. L'idolo è Leo Messi, dell'Inter ho sempre ammirato Ronaldo e i suoi movimenti in campo".