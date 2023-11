Un po' centrocampista, un po' attaccante. E un po' bomber, che con il gol di ieri - decisivo per il pareggio del Monza contro il Torino - è salito a sei reti in campionato."Il paragone con lui è un po' esagerato" ha detto sorridendo Andrea a Dazn nel post partita. Non poteva trovare un modo migliore per festeggiare la prima convocazione in Nazionale, Spalletti ha premiato un grande avvio di campionato di quello che, al momento, è il miglior marcatore italiano in Serie A.- Quattro anni fa debuttava tra i professionisti col Trapani appena promosso in Serie B, lì dove Castori l'ha forgiato e lanciato verso il grande calcio. In bacheca. Colpani non dimentica chi ha creduto in lui, il talento è un questione di famiglia: Andrea è nipote di Paolo Bravo, ex difensore e attuale ds del Südtirol. Nello spogliatoio è diventato "El Flaco", come l'ex Palermo e Roma Javier Pastore: ruolo e movimenti simili, passo felpato e quella voglia di cercare sempre la giocata.- Se la ride Galliani, che ieri in tribuna ha fatto il segno 'cinque' con lo sguardo di chi la sa lunga: "Cinque anni di contratto gli ho fatto". Colpani blindato con un super accordo fino al 2028. Ma occhio al mercato, perché l'Inter si è già mossa per il classe '99:; a oggi siamo intorno ai 20 milioni, ma se Andrea dovesse andare avanti a questi ritmi il prezzo potrebbe salire ulteriormente. Messaggio ricevuto anche dalla Juve, interessata a Colpani ma a oggi un po' più indietro rispetto all'Inter.