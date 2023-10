Si scrive difensore, si legge bomber. All'anagrafe:. Classe 2002, è uno dei quattro marcatori dell'Utrecht che ha servito il poker all'Ajax (a proposito: quarta sconfitta di fila in campionato e penultimo posto in Eredivisie).. Se a gennaio prossimo segnerà anche contro il Psv può dire di aver colpito le tre big del calcio olandese.- Il vizietto del gol Flamingo ce l'ha sempre avuto, lo sa bene il Sassuolo proprietario del cartellino. I neroverdi l'avevano pescato in Olanda nell'Almere City per 700mila euro tra prestito e riscatto nel gennaio 2021. Aggregato alla Primavera, dopo qualche mese si sono ritrovati un bomber tra le mani: 16 gol in un anno e mezzo. Alla faccia del difensore.. E lui le gioca tutte. Ma la chance in Italia non arriva: il giocatore rientra, tratta il rinnovo ma le parti sono lontane. Altro giro, altro prestito. In estate è andato all'Utrecht col quale è stato fissato anche un diritto di riscatto, se dovesse continuare su questi livelli potrebbe rimanere in Olanda a titolo definitivo.- Due giorni fa l'allenatore. E' lui a sbloccare la gara contro l'Ajax con un sinistro al volo dal limite dell'area alla fine del primo tempo; a 20 minuti dal novantesimo si ritrova in area dopo aver accompagnato l'azione offensiva: passaggio rasoterra da destra verso il centro e l'ex Feyenoord Toornstra segna il 3-3. Flamingo prende per mano l'Utrecht e lo allontana dalle zone pericolose, gol più assist contro l'Ajax. Il Sassuolo si mangia le mani.