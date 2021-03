Sono circa 760 i chilometri che separano Foggia da Milano. Il tempo necessario per scrivere, cancellare, riscrivere, pensare e riflettere. Sognare, soprattutto. E' quello che è successo aUn testo dietro al quale ci sono mille significati e una dedica particolare: "Questo premio è per mio padre" ha detto commosso il ragazzo classe '91 dopo la vittoria.- Nessun nome d'arte, ha scelto di farsi chiamare semplicemente Gaudiano in onore del papà venuto a mancare due anni fa. E il successo di ieri è arrivato fino in cielo, lì in alto dove il cantante ha preso ispirazione per scrivere il brano. Proprio in quel viaggio dalla città in cui è nato e cresciuto, Foggia, verso quella dove si sta realizzando a livello lavorativo, Milano.'Polvere da sparo' racconta il dolore per la perdita del padre e l'elaborazione del lutto, abbattendo quel tabù per il quale spesso si evita di parlare di malattie.- Lui l'ha fatto. A modo suo, con la musica. Ed è arrivato al cuore di tutti. Sei mesi fa le prime canzoni, ieri ha conquistato l'Ariston: "Abbiamo bruciato le tappe" ha raccontato nella nostra intervista di qualche giorno fa. Ragazzo umile e con i piedi per terra, sa che il suo successo è da condividere anche con tutto lo staff che lo supporta e lo indirizza sulla strada giusta., per il suo entourage non era un argomento di discussione: non se ne parla. Punto. Voleva osare, ma ha preferito andare avanti col basso profilo. E tac, è arrivato dritto al bersaglio.- Il Foggia però è sempre nel cuore: dal poster di Beppe Signori da piccolo ai racconti di quella squadra invincibile targata Zdenek Zeman.. Tira i rigori senza rincorsa proprio come faceva il suo idolo, e se segna via di mitraglietta o scivolata sulle ginocchia. La maglia, neanche a dirlo, è la numero 11 rossonera di Signori: "Quella originale che prese mio fratello allo stadio" ci tiene a sottolineare lui. Calcio e musica si intrecciano nella vita di Luca. Che da ieri ha preso una svolta:. E ce n'è una che brilla più delle altre.