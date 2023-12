Sei anni per cambiare la vita.è passato da una parte all'altra della striscia bianca: prima guardava il campo da fuori, ora è protagonista. E l'ha fatto capire subito con il gol che ha sbloccato Stella Rossa-Manchester City:- Esterno d'attacco che all'occorrenza può giocare anche al centro sulla trequarti, oggi è capitano della squadra Under 21 dopo aver fatto tutti gli step nelle giovanili da quando aveva 9 anni.su come velocizzare la ripresa del gioco quando il pallone usciva. Un'istantanea di Manchester City-Crystal Palace di sei anni fa, finita 5-0 con gol di Sané, Sterling (2), Aguero e Delph.- Oggi a fare centro, in Champions, è stato proprio quel ragazzino che ancora una volta ha ascoltato i preziosi consigli di Guardiola: Hamilton ha preso palla al limite dell'area avversaria, si è accentrato avanzando e con qualche finta ha messo a terra un avversario prima di sparare un destro, potente sotto la traversa.prossimo ma difficilmente il City lo lascerà partire, nei prossimi giorni potrebbero iniziare le trattative per il rinnovo per legarsi al club dove è cresciuto. Intanto, stasera si prende le copertine e sogna a occhi aperti. Ricordando quel giorno da raccatapalle in cui Guardiola gli parlò all'orecchio.