Entra e segna. Una domenica da sogno per Leo Sauer, che a 17 anni e 247 giorni diventa; l’ultimo era stato Zier Tebbenhoff, ex attaccante olandese tra la fine degli Anni ‘80 e i primi Anni ‘90.- Il presente invece è tutto per Leo Sauer, che al 90’ di Sparta Rotterdam-Feyenoord si è ritrovato il pallone della vita davanti ai piedi: lancio lungo dalla metà campo, respinta di testa di un avversario, il pallone finisce a Sauer che calcia di destro, di contro balzo. Preciso e potente. Pallone sotto all’incrocio, 2-2 finale e secondo pareggio di fila in campionato per il Feyenoord.. Due gol in quattro partite - eliminati agli ottavi - per il classe 2005 che in caso di necessità può giocare anche sull'altra fascia. Una sorta di Kulusevski che aveva già fatto bene nelle amichevoli precampionato.- Il Feyenoord l'ha pescato nello Zilina, in Slovacchia una garanzia di talenti:: l'anno scorso ha totalizzato 6 gol e 4 assist in 24 partite, questa stagione l'ha iniziata con una panchina nella Supercoppa d'Olanda col Psv ma ora la musica è cambiata: gol al debutto, può essere l'inizio della svolta.