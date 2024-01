La storia di Zerbin, dalla Serie D alla Nazionale

Quando si parla di Alessio Zerbin, dalle parti di Napoli sorridono tutti: "E' un talento" assicurano molti.. Lui ci rimane male ma si rimbocca le maniche. La svolta è dietro l'angolo: passa da Gozzano, dove Alessio scriverà la storia diventando il primo giocatore a fare tre gol in una sola partita.- Il Napoli arriva nel 2017, l'intuizione è di Cristiano Giuntoli che con un guizzo dei suoi supera la concorrenza di Juventus e Inter (consapevole dell'errore qualche anno prima). Il prezzo? 190mila euro più bonus. Zerbin va in Primavera e segna 13 gol in 35 presenze tra campionato e coppe, mettendosi anche in vetrina nella Youth League.. Da quelle parti hanno ancora in testa le sue giocate ed è per questo che stanno spingendo per riportarlo in gialloblù.- A Napoli sa che lo spazio tra i vari Raspadori, Kvaratskhelia e gli altri non è tantissimo. Mazzarri l'ha lanciato in Supercoppa nei minuti finali e lui ha ringraziato con una doppietta in due minuti.. Nella gara di Nations League contro l'Ungheria diventa il 41° esordiente della gestione Mancini. Ora il ct è Spalletti, lo stesso che l'ha fatto debuttare in campionato. Zerbin è un osservato speciale per il nuovo ciclo dell'Italia.