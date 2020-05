Caricamento…

Passionale, nel bene e nel male. La piazza di Roma, sponda giallorossa, ha sempre vissuto in maniera viscerale il rapportoSia in Italia sia in Europa. Non a caso due delle più grandi bandiere del nostro calcio () negli ultimi 20 anni hanno vestito la maglia della Roma. Che restano d’attualità anche in questi giorni drammatici in cui tutto il mondo (anche quello del calcio) si è fermato. Ma idoli e “nemici” della bella e sentimentale storia giallorossa sono tanti, e noi di Calciomercato.com abbiamo deciso di sottoporre tutti i tifosi romanisti (e non) a un sondaggio che metterà a dura prova le vostre scelte e le vostre preferenze consapevoli del fatto che anche in un momento così duro il pallone dalla testa non ce lo leva nessuno.Ancora oggi al nome Roma viene sin troppo facile abbinare il nome di, campione o meglio leggenda che ha deciso di vestire solo maglia della Roma nonostante le offerte di Real Madrid o Milan. Il Capitano per eccellenza avrebbe stravinto il sondaggio e quindi lo abbiamo escluso per permettere una concorrenza più leale. Ma la Roma non è stata solo Totti. Dai grandi presidenti-tifosi a De Rossi passando per i campioni del 1983 e la miticaUna storia intera di amori brucianti, di passioni a volte contraddittorie.C’è solo l’imbarazzo della scelta anche perché (soprattutto negli anni d’oro con Viola e Sensi) la Roma non era ben vista dal “potere” del Nord ed era spesso in conflitto in particolare modo con la Juve: prima quella di Gianni Agnelli poi quella della triade. Ma anche con l'Inter del Triplete i rapporti furono molto tesi. E l’odio sportivo era reciproco alimentato anche da polemiche arbitrali e dissidi tra le tifoserie. Senza dimenticare ovviamente l’eterna rivalità con la Lazio che ha annoverato nella sua storia tanti personaggi indigesti alla piazza giallorossa.