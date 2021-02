Nel cuore della mediana nerazzurra ci sono due cervelli che fanno per quattro e migliaia di sinapsi che viaggiano velocissime.Si cercano e si trovano, si alternano, confondono le idee scambiandosi i ruoli e funzionano meglio in tandem che presi singolarmente. Una cosa che sembrava impossibile qualche mese fa e che evidenzia la crescita mentale e tattica di una squadra che in questo preciso momento storico sembra finalmente giunta a maturazione.All’Inter serviva un doppio regista. Era utile perché molti avevano ormai capito che mettendo un uomo fisso su Brozovic avrebbero limitato molto lo sviluppo della manovra della squadra di Conte. Il croato è un istintivo, si arrabbia facilmente, specie quando non riesce a toccare il numero di palloni che vorrebbe.Le ultime partite hanno emesso un verdetto importante: la strana coppia funziona e Christian Eriksen è funzionale al progetto Conte.La sfida contro il Genoa ha dimostrato che l’Inter ha saputo correggere un’altra sua lacuna, lo ha fatto affidandosi a un tandem che sembrava inassemblabile qualche mese fa e che invece adesso è il fulcro e il punto di forza della nuova Inter di Antonio Conte.