Come scrive La Gazzetta dello Sport, ieri sera al Franchi c'era il fantasma di Paulo Sousa sulla panchina della Roma. L'ex allenatore della Fiorentina per l'appunto si è presentato dopo più di un anno e mezzo proprio nella partita che la squadra a cui più volte è stato accostato negli ultimi tempi ha giocato contro quella di Pioli. Un caso? Forse. In casa Roma al momento prevale solo la rabbia espressa dal direttore sportivo Monchi nel post-partita.