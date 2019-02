È una sfida in cui si mescolano sentimenti e necessità, speranze e timori. Fiorentina-Inter è un bivio - scrive il Corriere Fiorentino - di fronte al quale nessuno può permettersi di imboccare la strada sbagliata. Per Spalletti, tifoso viola, è il primo vero esame senza Icardi dopo quattro vittorie di fila che hanno dato coraggio e un’identità alla sua creatura e cancellato il gennaio nero. Per Pioli, tifoso interista, è la possibilità di fare un altro saltino in classifica e tenere viva la corsa europea in attesa di un altro incrocio nerazzurro, più importante, come quello di mercoledì sera, sempre al Franchi, con l’Atalanta, prima semifinale di Coppa Italia. Firenze sogna e freme. Stasera saranno oltre trentamila anime a spingere i ragazzi viola in una partita complicata dal punto di vista tecnico e psicologico. Non è facile evitare di pensare alla Coppa con il rischio di sbagliare l’approccio in campionato. La Fiorentina non può permettersi errori.