L'emergenza Coronavirus ha bloccato il mercato, soprattutto su scala internazionale. Anche per questo pure il Milan sta riuscendo a iscriversi alla corsa per Sandro Tonali, aspettando il momento giusto per intervenire e nel frattempo sondando il terreno con l'entourage del giocatore. Nel frattempo il derby di mercato vede ancora la Juve e l'Inter in prima linea, con il club bianconero ancora in pole position. Sul piatto un contratto da cinque anni compreso tra i 2 e i 3 milioni, ma anche un ruolo da subito nelle rotazioni di Maurizio Sarri, più mezzala che regista. La Juve fa sul serio, al di là delle altre società iscritte alla corsa.