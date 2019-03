Il centrocampista della Lazio Milan Badelj non riesce a lasciare la panchina. Il rapporto con Inzaghi in casa biancoceleste non è mai decollato: poche presenze, davanti a lui il titolarissimo è Lucas Leiva. Anche in nazionale croato Badelj non ha trovato spazio: è rimasto in panchina per tutta la partita contro l'Ungheria. La sua Croazia, passata in vantaggio con Rebic, si è vista ribaltare il risultato grazie alle reti di Szalai e Patkai. Badelj è rimasto in panchina, in campo per tutta la partita gli interisti Brozovic e Perisic. La sconfitta complica il cammino della Croazia nel gruppo E, molto equilibrato.