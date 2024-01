La Supercoppa di Francia è del PSG: 2-0 al Tolosa, primo titolo per Luis Enrique

Redazione CM

Luis Enrique vince il suo primo titolo sulla panchina del Paris Saint-Germain. I parigini si aggiudicano la Supercoppa di Francia battendo il Tolosa, in una gara che si decide nel primo tempo: bastano 3' a Kang-In Lee per sbloccare la partita, ci pensa poi il solito Kylian Mbappé allo scadere nel finale della frazione di gioco per fissare il risultato sul definitivo 2-0. Una serata di festa per il PSG, macchiata dall'infortunio di Milan Skriniar: al 70' lo slovacco lascia il campo per un problema alla caviglia sinistra, al suo posto Lucas Beraldo al debutto con la sua nuova squadra.