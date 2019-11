Non è ancora arrivata l'ufficialità ma tutte le maggiori testate spagnole ne danno notizia: la Supercoppa di Spagna si giocherà in Arabia Saudita dall'8 al 12 gennaio. Dalla Rfef (la federazione spagnola di calcio) assicurano: "Le donne potranno assistere alle partite vestite come vogliono e potranno sedersi dove vorranno, senza settori speciali per loro". Le 4 squadre che vi prenderanno parte sono il Barcellona, Real Madrid, Valencia e Atletico Madrid.

Secondo i media spagnoli, la Federazione aveva sul tavolo 4-5 offerte da diversi Paesi e, anche se non è stata ancora dichiarata la cifra delle offerte, si parla di 40 milioni di euro per portare la Supercoppa in Arabia.