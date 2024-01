La Supercoppa si apre con Napoli-Fiorentina: per i bookie quote in equilibrio. Inter in pole per il trofeo

Tutto pronto per la Supercoppa Italiana, che abbraccia per la prima volta il format spagnolo della Final Four. La prima semifinale vede affrontarsi Napoli e Fiorentina, match equilibrato nelle quote proposte: leggermente favoriti i partenopei tra 2,46 e 2,48, mentre la vittoria viola si gioca a 2.85. Il pareggio, che porterebbe la sfida direttamente ai calci di rigore, è in lavagna a 3,30. L’ultimo precedente risale all’incontro di Serie A di ottobre scorso, 3-1 per la squadra di Italiano al Maradona. Anche per domani l’ipotesi Goal (1,73) è in vantaggio sul No Goal (2), mentre tra Over e Under prevale la seconda opzione, 1,75 contro 1,97. A segno nella sfida di campionato, Giacomo Bonaventura vuole colpire ancora il Napoli, a cui ha realizzato sei gol in carriera: la sua rete si gioca a 5, mentre i due centravanti viola, Lucas Beltran e M’Bala Nzola sono offerti a 4. Scende ancora la quota per le due punte degli azzurri: Giovanni Simeone a 3,50 e Giacomo Raspadori a 3,75. Per quanto riguarda il passaggio del turno, la squadra di Mazzarri è avanti a 1,75 sulla Fiorentina, data a 2,05. Diverso il discorso dell’altra semifinale tra Inter e Lazio, che vede i neroazzurri favoriti a 1,33 contro il 3,25 dei capitolini. Nelle previsioni dei bookie la squadra di Inzaghi è anche la candidata principale alla vittoria finale a 1,75; segue il Napoli a 4, la Fiorentina a 5,50 e la Lazio a 6,50.