Il capo del calcio mondiale si è speso e esposto per la nascita della manifestazione, che nei suoi piani avrebbe dovuto essere un volano per la crescita del calcio in un continente cui Infantino tiene particolarmente. Al punto da avere voluto al suo fianco, nel ruolo di segretario generale, la senegalese Fatma Samoura (ex figura di spicco Onu in materia di programmi umanitari) e aver sponsorizzato gli ultimi due presidenti della confederazione africana (CAF).Ma il suo effetto potrebbe essere peggiore dei precedenti, poiché s’intravede l’incrinatura nei rapporti con l’Arabia Saudita.(https://www.africanews.com/2022/08/10/african-football-body-caf-launches-24-club-super-league/). L’annuncio è stato dato da Patrice Motsepe, presidente CAF da poco più di un anno.. Attualmente occupa la posizione numero 1.104 al mondo e la numero 9 in Africa, con un patrimonio stimato in 2,4 miliardi di dollari (https://www.forbes.com/profile/patrice-motsepe/).il senegalese Augustin Senghor, il mauritano Ahmad Yayha e l’ivoriano Jacques Anouma. Così il presidente Fifa ha vinto per la seconda volta nel giro di quattro anni la scommessa di piazzare un suo uomo a capo della confederazione africana.Purtroppo per Infantino, Ahmad ha fatto presto a essere travolto da uno scandalo di corruzione e già nel 2020 è stato squalificato dalla stessa Fifa per 5 anni (https://www.nytimes.com/2020/11/23/sports/soccer/fifa-africa-ahmad-ahmad.html)., sia perché Motsepe è stato paracadutato sulla poltrona di capo del calcio africano senza avere nel curriculum la minima esperienza dirigenziale internazionale, sia perché da subito il magnate sudafricano è stato etichettato come una marionetta nelle mani di Infantino.Quando un anno fa ha presentato la manifestazione, ha messo sul piatto cifre mirabolanti. A disposizione delle 24 squadre partecipanti sarebbe stato messo a disposizione un montepremi da 100 milioni di dollari (91,7 milioni di euro al cambio attuale), cioè quattro volte più di quanto viene messo a disposizione dall’attuale Champions League africana. Inoltre agli stessi club sarebbe stato garantito un premio d’ingresso da 2,5 milioni di dollari a testa.Ma al di là di queste considerazioni, emergevano immediatamente le perplessità, che si concentravano soprattutto sull’aspetto finanziario; chi mai avrebbe dovuto finanziare il ricco montepremi? Non certo la CAF. Il cui ultimo bilancio relativo al 2021, che era anche il primo della gestione Motsepe, registrava una perdita di 44,6 milioni di dollari (40,4 milioni di euro)., da 24 a 8 squadre. Una di queste è ovviamente il Mamelodi Sundowns di Motsepe. Le altre sono Petro Atletico (Angola), Mazembe (Repubblica Democratica del Congo), Al Ahly (Egitto), Horoya (Guinea), Wydad Casablanca (Marocco), Simba (Tanzania) e Esperance (Tunisia) (https://www.insideworldfootball.com/2023/07/14/scaled-back-african-super-league-kick-off-october-promise-growth-come/).il cui controverso presidente, Paula Kagame, è tifoso dell’Arsenal e ha anche sponsorizzato i Gunners (https://www.calciomercato.com/news/il-povero-ruanda-sponsorizza-il-ricchissimo-arsenal-71334).(https://www.insideworldfootball.com/2023/07/14/scaled-back-african-super-league-kick-off-october-promise-growth-come/).(https://www.sportsbusinessjournal.com/Daily/Global/2023/05/19/saudi-arabia-african-super-league.aspx) sarebbe in pericolo.(https://www.sportbusiness.com/news/exclusive-no-saudi-backing-for-inaugural-african-football-league/).(https://khelnow.com/football/2023-06-world-football-saudi-arabia-withdraw-race-host-fifa-world-cup-2030). Una rinuncia che sarebbe stata sollecitata dalla stessa Fifa, dopo che proprio Infantino l’aveva caldamente appoggiata. Troppa esposizione mediatica, troppo peso alla forza del denaro.E per il presidente Fifa, che nelle scorse ore ha toccato il massimo del narcisismo festeggiando pubblicamente il traguardo del milione di follower su Instagram (https://www.rsi.ch/news/vita-quotidiana/stragente/Infantino-spopola-su-Instagram-16448863.html) potrebbe essere un colpo molto pesante. Resta sullo sfondo un altro fallimento negli esperimenti superleghisti.@pippoevai