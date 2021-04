Il fallimento della Superlega sta avendo inevitabilmente delle ripercussioni a tutti i livelli. I presidenti si stanno scusando con i tifosi, chi è rimasto nella competizione sta pensando a cause legali per chi ne è uscito, ma a rimetterci da questo pomeriggio è anche la Banca d'Affari inglese JP Morgan Chase che si era offerta di finanziare l'intero progetto almeno fino al 2025.



DECLASSATA - Standard Ethics, una delle agenzia di rating sulla sostenibilità più autorevoli nel campo, ha infatti immediatamente declassato il rating della storica banca inglese che passa da EE- (adeguato) a E+ (non conforme). La stessa agenzia ritiene proprio questo scaglione il passo (negativo) fra un buon investimento e un potenziale di investimento minore. La banca statunitense è una delle più antiche e importanti istituzioni finanziarie a livello globale.



FUORI DA PARAMETRI UE E ONU - Il comunicato conferma che sostenendo la Superlega JPMorgan Chase è andato in conflitto con le migliori pratiche di sostenibilità che sono definite da Standard Ethics sulla base delle linee guida delle Nazioni Unite, dell'OECD e dell'Unione Europea e questo incide negativamente anche sugli interessi degli stakeholders.