La Superlega rilancia, in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea sul monopolio UEFA atteso per il 22 dicembre prossimo, tra un mese esatto. Dal Social Football Summit a Roma arrivano le parole di Bernd Reichart, CEO di A22, la società sotto la cui egida è ripartito il progetto Superlega: "Perché c'è bisogno della Superlega? Il primo motivo è la gestione dell'attuale sistema, con la UEFA che è al centro di numerosi conflitti di interesse e forse non è idonea a portare avanti l'evoluzione del calcio. I club si assumono tutto il rischio, e la UEFA sta sopra a tutti. Il nostro progetto di Superlega non si distacca da tutti i campionati, ma è compatibile con le esigenze domestiche e i calendari. La competizione potrà essere un'alternativa a leghe e coppe nazionali".