Cedere Ricardo Rodriguez, al termine di questo Europeo, potrebbe essere più semplice del previsto per il Torino. Il cammino della Svizzera, che dopo aver eliminato la Francia si è qualificata per i quarti di finale, sta facendo sì che tutti i calciatori elvetici si stiano mettendo in mostra, compreso il terzino granata.



Nonostante il rigore sbagliato contro la Francia, Rodriguez è stato finora protagonista di alcune buone prestazioni: ora il presidente Urbano Cairo si prepara ad ascoltare le varie offerte per lui.