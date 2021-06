è pronta a dare battaglia, in un girone che, dietro agli Azzurri favoriti, si prospetta molto equilibrato e combattuto. L'obiettivo dei rossocrociati è quello di raggiungere almeno lo stesso traguardo conquistato nelle ultime tre grandi manifestazioni giocate a livello internazionale: ai Mondiali del 2014 e 2018, e agli Europei del 2016, la Svizzera ha sempre superato la fase a gironi, fermandosi poi agli ottavi di finale.: Omlin (Montpellier), Mvogo (PSV), Sommer (Borussia M’Gladbach)​Akanji (Borussia Dortmund), Benito (Bordeaux), Comert (Basilea), Elvedi (Borussia M’Gladbach), Lotomba (Nizza), Mbabu (Wolfsburg), Omeragic (Zurigo), Rodriguez (Torino), Schar (Newcastle), Widmer (Basilea)Fassnacht (Young Boys), Edmilson Fernandes (Mainz), Freuler (Atalanta), Shaqiri (Liverpool), Sow (Eintracht), Vargas (Augsburg), Xhaka (Arsenal), Zakaria (Borussia M’Gladbach), Zuber (Eintracht)​Embolo (Borussia M’Gladbach), Gavranovic (Dinamo Zagabria), Mehmedi (Wolfsburg), Seferovic (Benfica)​delle qualificazioni, precedendo la. Gli elvetici hanno chiuso il girone con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta (contro i danesi), con un bilancio di 19 gol fatti e 6 subiti.12 giugno, ore 15.00 - Galles-Svizzera (Baku)16 giugno, ore 21.00 - Italia-Svizzera (Roma)20 giugno, ore 18.00 - Svizzera-Turchia (Baku)la stella di una nazionale che può vantare una serie di ottimi giocatori, da. Shaquiri, classe 1991 di origini albanesi, è un centrocampista tecnico e potente, con spiccate doti offensive. In Italia lo abbiamo visto in una sfortunata parentesi all'Inter (20 presenze e 3 gol da gennaio a giugno 2015), ma prima al Bayern Monaco (2012-2015) e ora al Liverpool (dal 2018 ad oggi) ha dato il meglio di sé, vincendo sia il campionato che la Champions League, con entrambi i club. Con la maglia della nazionale svizzera, Shaqiri vanta