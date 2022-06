Da calciatore di successo con le maglie di Arsenal e Milan tra le altre ad imprenditore capace di creare, insieme ai suoi soci, un’azienda che oggi primeggia nel campo dell’energia green. Dodici anni fa l'ex centrocampista francesela, marchio che ha immesso sul mercato il levulinico, un intermedio chimico ricavato da cosmetici, plastica, fertilizzanti, scarti agricoli e realizzato attraverso principi e metodi che non impattano sull’ambiente., frutto delle attività dell’essere umano, potessero essere nocive per il pianeta. Già all’epoca c’era tanta plastica sulle spiagge”, racconta a Il Corriere della Sera. Al quale svela come è nata questa iniziativa imprenditoriale: “e avvalendoci di processi biotecnologici sostenibili. Il nostro obiettivo è ridurre l’inquinamento chimico”.Flamini spiega come la sua attività possa contribuire a migliorare la qualità della vita sul pianeta: “Col nostro lavoro alla GFBiochemicals- dagli shampoo ai cosmetici -Abbiamo ridotto le emissioni di anidride carbonica dell’80% e abbiamo stretto diversi accordi per realizzare solventi “verdi” che commercializziamo nei settori dei prodotti per la casa e la cura del corpo, dell’agrochimica e della cosmetica”.