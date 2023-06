Una lunga attesa che ilspera possa diventare dolce come una mousse al cioccolato.si è preso qualche giorno in più per riflettere attentamente sulla proposta del club di via Aldo Rossi. Il progetto tecnico è di quelli molto vantaggiosi perché in rossonero l’ex Borussia Moenchenglabdach reciterebbe un ruolo da protagonista assoluto come promesso da Pioli in una recente telefonata.Che sul piatto ha un’offerta economica decisamente più vantaggiosa da parte del Psg.Ci si avvicina sempre di più verso l’ora più importante, quella della scelta definitiva.. Ma la cautela è d’obbligo perché