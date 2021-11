(cartão do adepto)Votando sì a una proposta di Iniciativa Liberal, i deputati portoghesi hanno affondato la misura di controllo sulle tifoserie organizzate che era stata approvata nel 2020 ma non era stata applicata nella stagione calcistica 2020-21 perché questa si è svolta interamente a porte chiuse. E alla sua prima stagione di applicazione, quella attuale, il flop è stato clamoroso.Come raccontato in agosto da Calciomercato.com, già dalle prime giornate di campionato sono state evidenti le difficoltà di applicazione delle misure previste per l'applicazione della tessera . In quella circostanza chiudemmo l'articolo auspicando che il cartão do adepto venisse abolito ma pronosticando al tempo stesso che difficilmente ciò potesse avvenire a breve. I fatti ci hanno smentito e in modo molto veloce, ciò di cui siamo ben lieti.L'accesso ai settori tradizionalmente riservati a esse è stato sottoposto a una serie di restrizioni che hanno avuto effetto disincentivante. Risultato:, dove non erano previste le stesse restrizioni.Ciò che ha dimostrato quanto i regolamenti di attuazione fossero mal congegnati. MaE tutto ciò, unito al dubbio spettacolo dei settori di stadio disertati, ha clamorosamente accelerato i tempi della sua dismissione. Da ieri è stata ingloriosamente mandata in soffitta. In Portogallo hanno impiegato pochi mesi per farlo. In Italia ci si è messo molto di più.@pippoevai