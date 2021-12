. Eppure continuerete a trovare dei governi che provano a farvi ricorso.mezzo di controllo dei frequentatori di stadi spacciato per strumento di fidelizzazione. Inè stata applicata e modificata a ripetizione, fino a essere annacquata. Inè stata addirittura dismessa dopo nemmeno 4 mesi dall'entrata in vigore (). Ma nonostante questi infelici precedenti, in Russia si preparano a adottarla.Lo si legge in un articolo pubblicato nei giorni scorsi dalla testata MK (), dove viene data notizia che(la camera alta del parlamento, espressione delle autonomie territoriali)(camera bassa, elettiva). Adesso la legge dovrà essere firmata dal presidente Vladimir Putin e entrerà in vigore dal 1° giugno 2022. Ma in attesa che ciò avvengaCome riferisce l'articolo di MK, ferme prese di posizione sono state assunte da molte rappresentanze delle tifoserie. I, gruppo ufficiale dei tifosi dello Zenit, hanno comunicato attraverso l'account Instagram che non sottoscriveranno la tessera. Analoga intenzione è stata espressa dagli, che hanno preannunciato la diserzione degli stadi dal momento in cui il provvedimento entrerà in vigore. Altre reazioni arriveranno.Va ricordato che un primo esperimento di fan ID è stato effettuato in Russia durante gli scorsi campionati europei, ospitati anche da San Pietroburgo. Ma in quel caso lo strumento riguardava essenzialmente i tifosi delle nazionali ospiti ( QUI ). Adesso il senso del provvedimento cambia.