, forte fisicamente e letale soprattutto sulle palle alte. Il fatto che possieda una tecnica di base invidiabile per uno alto due metri e chesembra dargli ragione, eppure i numeri disembrano dire tutt'altro., alla pari con Calvert-Lewin dell'Everton e davanti a un mostro sacro come Cristiano Ronaldo. Dietro a Lewandowski, Haaland e André Silva, è lui il nome nome del campionato tedesco anche in prospettiva mercato, con Borussia Dortmund e Roma tra i club che hanno manifestato un certo interesse., ben tre e tutti piuttosto seri nel corso della sua carriera, gli è stato sufficiente giocarsi al meglio le sue chance nella prima annata completa in un campionato di alto livello per proporsi come uno dei profili da seguire a livello europeo per il futuro prossimo.un '9' con piedi e mezzi tecnici da '10', cresciuto col mito di un centrocampista non propriamente tra i più belli da vedere come Nemanja Matic e ripetutamente accostato nel suo percorso ad attaccanti come Ibrahimovic, Crouch o Mario Gomez, per restare al passato - anche glorioso - dello Stoccarda.- E a tal proposito, tra gennaio e metà marzo,. Un record eguagliato dal classe '97 della squadra di Pellegrino Matarazzo, che questo pomeriggio si troverà di fronte quella che potrebbe essere la sua futura squadra. Per Kicker infatti,, alla ricerca di un erede all'altezza di Edin Dzeko ma seguendo parametri tecnici ed economici compatibili con l'attuale situazione generale. Usa la testa bene quanto il sinistro, perché lui ha i colpi del '9' classico senza essere un '9' classico.