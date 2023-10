Intesa vincente, complicità, condivisione. Il segreto di una squadra vincente spesso risiede proprio nel trovare la scintilla giusta, soprattutto se questa scatta lì davanti, nel reparto d'attacco. Nella storia sono tante le coppie d'attacco che hanno fatto la differenza: a partire dal tandem Vialli-Mancini, passando per Shevchenko-Inzaghi e Del Piero-Trezeguet. Ma guardando al panorama calcistico attuale, quali sono le coppie-gol più funzionanti e meglio collaudate? I numeri raccontano di un'ottima partenza del duo interista composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, in relazione alle altre big europee.



