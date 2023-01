Un momento difficile, forse tra i più duri della sua vita: la tifosa del Milan Bianca Balti lo ha raccontato al podcast di Luca Casadei One More Time. I fatti risalgono all'inizio della sua carriera, quando giovanissima iniziò a sfilare per i più importanti brand di moda. È in quel periodo che incontrò il fotografo Christian Lucidi, il suo primo grande amore: "racconta la Balti. Da quell'amore nel 2007 nacque la figlia Matilde, oggi quindicenne. "Mi ero fatta prendere dall’entusiasmo, ma la verità è che lui era molto possessivo e assillante. Non era un rapporto sano. In quegli anni vivevo tutto alla giornata, ho deciso di fare la mamma e la moglie dopo un anno e mezzo dall’inizio della mia carriera. Una cosa folle. Ricomincio con le feste.. Ho passato tre anni così.Poi il trasferimento a Marbella e l'incontro con Matthew McRae, padre della secondogenita, Mia. Il matrimonio, celebrato nel 2017, durò solo pochi mesi. "Chiedo il permesso al tribunale spagnolo di portare mia figlia con me in America, ma lo rifiutano", ha proseguito Bianca Balti nel corso del podcast. "Il mio avvocato mi dice:. È stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Mi ha fatto tanto male.Adesso abbiamo un ottimo rapporto e mi dice che non voleva vivere con me perché ero un casino. Allora, però, è stata durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta".