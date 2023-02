Si è chiuso il mercato invernale ma è già tempo di proiettarsi alla prossima stagione. Lungo l'elenco dei giocatori il cui contratto terminerà al termine della stagione. E chi fa più gola di un attaccante a parametro zero?



Qualcuno si è già sistemato o sta risolvendo come Karim Benzema, destinato a restare al Real Madrid. Ma l'elenco degli incerti è lungo ed è capitanato da Sua Maestà, Lionel Messi: tutti i potenziali colpo a zero per l'estate nella nostra GALLERY.