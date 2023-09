Terminata la sessione di mercato estiva, è tempo di dare uno sguardo a quali sono i calciatori con lo stipendio maggiore in Italia. L'anno scorso comandava Lukaku, che però ha accettato di abbassarsi lo stipendio per unirsi alla Roma. Balza all'occhio Osimhen solo ottavo, ma il nigeriano è in trattativa con il Napoli per un rinnovo che potrebbe portarlo presto in cima alla graduatoria. Abbiamo accorpato nella stessa posizione i giocatori che guadagnano (al netto) la stessa cifra, in modo tale da includere più nomi nella nostra top 10.



Scorri la nostra gallery per conoscere la classifica dei "paperoni" di Serie A!