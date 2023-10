Football Benchmark, l'organizzazione che quotidianamente si occupa di svolgere analisi finanziarie e di modelli di business legati direttamente al mondo del calcio, ha pubblicato oggi la top 10 dei giocatori cosiddetti "più costosi" dei principali campionati europei. Una classifica in cui, ovviamente, non contano solo le prestazioni o il "valore di mercato", ma in cui vengono considerati ad esempio anche la durata del contratto in essere con i rispettivi club, la qualità e la visibilità del campionato in cui militano, il potenziale di crescita e quindi anche quello di marketing che ruota o può ruotare attorno a loro.



Kylian Mbappé non è al primo posto, complice il campionato della Ligue 1 che non è competitivo, ad esempio come la Premier League dove invece milita Erling Haaland, leader assoluto della graduatoria. C'è infine un solo calciaotre che milita nella nostra Serie A e non è né Leao, né Lautaro, né Vlahovic e né Lukaku, bensì il bomber del Napoli, Victor Osimhen.



Scorri la top 10 con i valori di mercato assoluti stilati da Football Benchmark. Siete d'accordo?