Esistono ormai due mercati paralleli, quello fatto di acquisti e cessioni tra club e quello - che sta prendendo sempre più spazio e importanza - dei parametri zero. Da Messi a Sergio Ramos, entrambi passati al Psg fino ad Alaba, dal Bayern Monaco al Real Madrid e molti altri. Negli ultimi anni tanti grandi giocatori hanno deciso di lasciare i rispettivi club a zero e anche nel 2023 questo "fenomeno" continuerà ad essere al centro del "nuovo" mercato del calcio. Da oggi infatti, tutti coloro che hanno il contratto in scadenza nel 2023, sono liberi di accordarsi con una nuova squadra. Ci sono i big come Messi e Benzema, che però hanno già trovato una base di accordo per continuare rispettivamente al Psg e al Real Madrid ma anche tanti il cui futuro rimane incerto.



In gallery la top 10 dei giocatori in scadenza per valore (dati Transfermarkt) in Europa, escludendo coloro che giocano in Serie A. con esclusioni eccellenti come Roberto Firmino, Gundogan, Asensio e molti altri.