Anche per il mondo del calcio sui chiude l'anno solare, un 2023 ricco di partite, competizioni, vittorie e sconfitte. Per tracciare un bilancio dell'anno che si conclude, la Redazione di calciomercato.com si è divertita a stilare una classifica dei club migliori del 2023 a livello mondiale, per risultati, successi e spettacolo offerto ad appassionati e tifosi. Abbiamo scelto la nostra TOP 10 dei club più forti del Mondo nel 2023, che vi proponiamo con un conto alla rovescia e una gallery fotografica. Ovviamente, come ogni classifica di questo tipo, è opinabile, e quindi dite la vostra nei commenti alla notizia!



SCORRI PER LEGGERE: 2023, LA TOP 10 DI CALCIOMERCATO.COM DEI CLUB PIU' FORTI DEL MONDO