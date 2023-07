L'Arabia Saudita continua a mettere le mani sul calcio europeo, a suon di offerte faraoniche e ingaggi impareggiabili. Dopo pochi giorni dall'inizio del mercato sono già molti i giocatori partiti in direzione Saudi Pro League per raggiungere Cristiano Ronaldo, che ha aperto la via a numerosi trasferimenti verso le località saudite. Con gli arrivi di Marcelo Brozovic e Sergej Milinkovic-Savic - ultimi in ordine di tempo - la Saudi League si spinge ancora più in là. Proviamo ad immaginare una potenziale Top 11 del campionato. Modulo di partenza: 4-3-3. Rimangono fuori nomi importanti del calibro di David Ospina, Ruben Neves, Anderson Talisca ed Ever Banega.