Luis Nazario da Lima in arte Ronaldo ed entrato nei libri di storia del calcio come Il Fenomeno ha stilato nuovamente la sua top 11 ideale di sempre del calcio globale. Un calcio fatto di grandi campioni e talenti indiscussi tanti dei quali hanno giocato al suo fianco.



Una formazione riportata da Mundo Deportivo che come al solito fa molto discutere e che comprende tanti ex-serie A ma nessuno della sua Inter (o meglio solo qualcuno che il segno l'ha lasciato lontano dalla Milano nerazzurra). L'escluso più illustre però gioca nel Real Madrid e ha vinto 5 palloni d'oro e tre Champions League consecutive da protagonista. Ebbene sì, nell'attacco del Fenomeno c'è spazio per Leo Messi ma non per Cristiano Ronaldo escluso in favore di Pelè e Zidane.



Ecco l'11 completo:

Buffon, Cafu, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos; Pirlo; Messi, Maradona, Zidane, Pelé; Ronaldo Fenomeno