Il canale inglese Copa 90 ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la sua personale classifica dei 50 stadi migliori al mondo. La testata spiega in questo modo i criteri di valutazione di questa classifica, che ovviamente è soggettiva: "Sono alcuni degli edifici più importanti ed emotivi che abbiano mai costruito e vi consigliamo di visitarne il maggior numero possibile. A tal fine, considerate questa lista una guida. Questi sono i nostri migliori 50 stadi. Ecco le categorie con cui abbiamo valutato gli stadi, con ognuno dei primi 50 eccellente in almeno uno: - storia - architettura - atmosfera - collocazione - esperienze personali".



E la vostra classifica qual è? Scrivetelo nei commenti!



SCORRI PER VEDERE LA CLASSIFICA