Nei giorni del, l'Avvenire ha rispolveratoche come spiega il dottor Vanacore,- Queste le dichiarazioni del professore,: "Sto rileggendo proprio in queste ore quello studio, primo e unico, che pubblicammo nel 2005 e confesso che avverto un certo disagio, anche perchè credo sia tempo di aggiornarlo. Nella nostra ricerca che si chiuse con il riscontro di 350 calciatori morti per diverse patologie,e lo stesso, ma con una percentuale non giudicabile come “significativa” quanto quella del pancreas, valeva perNon solo, a suffragio della tesi anche i dati, che evidenziano come"Nel 2005 l’incidenza delle morti di Sla nel calcio era 12 volte superiore, ma quel dato è stato aggiornato nel 2019 dal gruppo di ricercatori dell’Istituto Mario Negri di Milano, che arrivando fino al 2018 con un follow-up allargato rispetto al nostro studio ha riscontrato- Anche, alla camera ardente allestita per salutare Sinisa Mihajlovic, aveva lanciato un allarme circa le malattie che colpiscono gli ex calciatori: "Penso che dobbiamo approfondire alcune tematiche, ricorrono troppo spesso alcune malattie che potrebbero essere legate al tipo di stress e di cure. Stiamo parlando del nulla, non c'è nessun discorso scientifico, certo ci dobbiamo porre l'interrogativo sul perché accadono queste cose in modo ricorrente. Accadono anche nella vita ordinaria, ma su dei fisici possenti e forti è più difficile che possano accadere. Mi auguro non ci sia nessun nesso però ci dobbiamo porre degli interrogativi a 360° per approfondire alcuni tipi di malattie che cominciano a essere numerose nel nostro mondo".