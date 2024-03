La Triestina scopre Ogliari, il bomber del centrocampo

L'impatto di Heitor Ogliari con il calcio italiano è stato devastante: 4 partite, 4 gol. Attaccante? No, centrocampista. E' un 2005 brasiliano con passaporto italiano, la Triestina l'ha pescato nel Criciuma, club brasiliano dove gioca anche l'ex Serie A Eder e dal quale in estate è arrivato il difensore del Frosinone Lusuardi.



OGLIARI NELLA TRIESTINA - Ogliari è una mezz'ala offensiva passato anche dalla Juventude, ha tempi d'inserimento e senso del gol di un bomber vero. Per ora gioca ancora con la Primavera, ma è sempre convocato in prima squadra e ha già fatto qualche panchina: il debutto in Serie C con la Triestina è dietro l'angolo. Solo questione di tempo.



IL CALENDARIO DELLA TRIESTINA - La Triestina allenata dall'ex ct della Moldavia Roberto Bordin è quarta nel girone A e si sta giocando la promozione in Serie B. I biancorossi sono in piena zona playoff, -3 dal Vicenza terzo e stessi punti dell'Atalanta Under 23 che però ha una partita in più (la partita della Triestina nell'ultima giornata di campionato contro l'Alessandria è stata rimandata per maltempo). Nel prossimo turno la squadra di Bordin affronterà la Pro Sesto e poi ci sarà lo scontro diretto con i nerazzurri; intanto l'allenatore studia la crescita di Ogliari, il bomber del centrocampo.