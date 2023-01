La Turchia è a caccia di Enes Freedom, così si fa chiamare Kanter dopo aver ottenuto il passaporto statunitense. Il cestista, centro con un lungo passato in NBA tra Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Portland Trailblazers e Boston Celtics, è ritenuto un 'terrorista' in patria: l'accusa è di essere uno dei promotori del tentato colpo di stato contro il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan nel 2016. Vari membri della famiglia del pivot, tra cui il padre, sono stati imprigionati ed Enes ha definito Erdogan 'l'Hilter del 21° secolo', descrivendolo anche come 'dittatore' e 'maniaco'.



Nel 2017 gli è stato ritirato il passaporto turco, ma non basta al governo: stando a The Turkish Minute, il governo turco ha offerto una ricompensa da 500mila dollari a chiunque fornisca informazioni utili alla cattura di Kanter/Freedom, che ora risiede a Washington e vive protetto da polizia e dall'FBI, con le possibilità di tornare a giocare in NBA sempre più remote.