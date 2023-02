E' in forte dubbio la presenza di Hatayspor e Gaziantepspor il 3-4 marzo, alla ripresa del campionato turco dopo il sisma che ha sconvolto il paese. La federazione anatolica sta valutando di sollevare dal fardello della partecipazione le due squadre, che sono le più colpite nella massima serie turca, riducendo così a 17 il numero dei partecipanti alla Super Lig in corso e facendo sostenere tutti gli oneri finanziari dei due club in questione alle altre squadre. E la classifica?



SITUAZIONE E PRECEDENTI - Hatayspor e Gaziantepspor erano fuori dalla zona rossa, rispettivamente 14esimo e decimo. Paradossalmente, proprio il gol di Atsu rimasto intrappolato poi sotto le macerie aveva permesso all'Hatayspoi di respirare in classifica. Così facendo, la Super Lig dell'anno prossimo tornerebbe a 20 squadre. Nel 2020, invece, in occasione della pandemia, le tre retrocesse furono tutte ripescate.