Siamo di più e ci facciamo sentire. Ma non quanto dovremmo.che sta vendendo cara la pelle e al riposo merita di essere avanti. Tutto questo grazie al cuore infinito dei suoi supporters, circa 3 mila dei 16 mila che hanno avuto la fortuna di assistere alla gara inaugurale di Euro 2020. Si sono presi la scena per le vie di Roma, durante la giornata tra Fori Imperiali e Piazza del Popolo, e nel prepartita, al grido di Shalalalalalaaaa ooooo Tüüüürkiyeeee.La macchia rossa ha preso possesso di parte della Curva Nord, accendendosi al momento dell’ingresso in campo delle squadre, quando lo speaker ha fatto i nomi di Calhanoglu e Gunes e durante l’inno, cantato a squarciagola. Fischiando ogni azione, ogni tentativo di manovra degli Azzurri.Gli azzurri su gli spalti stanno facendo fatica, più di quelli di Mancini. Qualche folata, tra un Popopopo (che di accompagna dal Mondiale del 2006) e un Italia, Italia, Italia. Troppo poco.. Siamo italiani, abbiamo cuore e passione, non lo stiamo dimostrando