Altra decisione della Uefa che sicuramente farà discutere. Dopo il CocaCola Gate di Ronaldo anche Paul Pogba, ma con motivazioni differenti, ha aperto invece il Birra Gate spostando la bottiglia di birra che aveva davanti a sé. Lo ha fatto in quanto musulmano e questo ha spinto la Uefa a modificare i propri comportamenti.



L’UEFA ha deciso che i giocatori musulmani potranno spostare le bottiglie di birra in sala stampa come sponsor di EURO 2020 se lo riterranno opportuno per motivi religiosi. Il direttore degli Europei, Martin Kallen, ha espresso la sua comprensione se le bottiglie verranno spostate per motivi religiosi.